«Зенит» – «Спарта». Лодыгин в воротах, Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой
Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против пражской «Спарты».
Вратарь: Юрий Лодыгин;
защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Луиш Нету, Юрий Жирков;
полузащитники: Жулиано, Хави Гарсия, Эрнани;
форварды: Александр Кокорин, Артем Дзюба (к), Олег Шатов.
В запасе остались все остальные игроки, которые отправились на второй сбор команды.
Напомним, второй сбор «Зенит» проводит в Испании. Команда провела два товарищеских матча - с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0) и «Оддом» (1:1).
Матч со «Спартой» начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию встречи.
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