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«Зенит» – «Спарта». Лодыгин в воротах, Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против пражской «Спарты».

Вратарь: Юрий Лодыгин;

защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Луиш Нету, Юрий Жирков;

полузащитники: Жулиано, Хави Гарсия, Эрнани;

форварды: Александр Кокорин, Артем Дзюба (к), Олег Шатов.  

В запасе остались все остальные игроки, которые отправились на второй сбор команды.

Напомним, второй сбор «Зенит» проводит в Испании. Команда провела два товарищеских матча - с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0) и «Оддом» (1:1).

Матч со «Спартой» начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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