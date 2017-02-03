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Россиянка Пертахия стала шестой в могуле на Кубке мира, победила американка Шильд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли (США) состоялись соревнования по могулу. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

У мужчин победу одержал канадец Майкл Кингсбери, у женщин – американка  Морган Шильд. Россияне Марика Пертахия и Андрей Махнев заняли, соответственно, шестое и 19-е место.

Фристайл. Кубок мира

Дир-Вэлли (США)

Мужчины. Могул

 1. Майкл Кингсбери (Канада) 82,48

2. Бенжамин Каве (Франция) 81,17

3. Филипп Маркис (Канада) 79,76…

19. Андрей Махнев (Россия) 73,16…

24. Егор Ануфриев (Россия) 72,25…

29. Максим Михайлов (Россия) 69,49…

46. Никита Капитонов (Россия) 39,46

Женщины. Могул

1. Морган Шильд (США) 81,27

2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) 78,60

3. Бриттни Кокс (Австралия) 77,00…

6. Марика Пертахия (Россия) 47,44…

12. Регина Рахимова (Россия)  72,99…

31. Ксения Кузнецова (Россия) 52,99

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