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Иско принял решение покинуть «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон намерен покинуть клуб. Об этом сообщает издание La Sexta.

По информации источника, игрок сборной Испании отказался продлевать контракт со «сливочными» и готов рассмотреть предложения от других команд. Ранее агент футболиста заявил, что его клиент точно не покинет «Реал» до конца текущего сезона.

По информации СМИ, в услугах полузащитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», лондонский «Арсенал», а также «Милан», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

На данный момент в активе 24-летнего игрока 21 матч, 4 гола и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего испанца в 35 млн евро, а его нынешний контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

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