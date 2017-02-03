«Барыс» дома обыграл минское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Брэндон Боченски и Кори Тривино, которые сделали по дублю, а также Кирилл Панюков. У «Динамо» гол в активе Аарона Палушая.

«Барыс» набрал 84 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 96 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат