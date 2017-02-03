«Барыс» дома обыграл минское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Барыса».
В составе победителей отличились Брэндон Боченски и Кори Тривино,
которые сделали по дублю, а также Кирилл Панюков. У «Динамо» гол в активе
Аарона Палушая.
«Барыс» набрал 84 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо»
96 очков и шестое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Динамо Мн - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Боченски (Доус), 17:04 (1:0). Палушай (Граборенко), 17:47 (1:1). Тривино (Пушкарёв), 22:05 (2:1). Боченски 38:56 (3:1). Тривино 44:31 (4:1). Панюков (Пушкарёв), 48:17 (5:1).
Место и дата
03 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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