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«Барыс» дома обыграл минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Брэндон Боченски и Кори Тривино, которые сделали по дублю, а также Кирилл Панюков. У «Динамо» гол в активе Аарона Палушая.

«Барыс» набрал 84 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 96 очков и шестое место.

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Матч

Барыс - Динамо Мн - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы:

Боченски (Доус), 17:04 (1:0). Палушай (Граборенко), 17:47 (1:1). Тривино (Пушкарёв), 22:05 (2:1). Боченски 38:56 (3:1). Тривино 44:31 (4:1). Панюков (Пушкарёв), 48:17 (5:1).

Место и дата

03 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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