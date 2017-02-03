Роман Дворянкин: То, что случилось сегодня на квалах к DAC, называется словом «колхоз», это позор для нас

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал техническое поражение в матче между Virtus.pro и Effect.



«Ситуация, сложившаяся сегодня в рамках первой игры квалификаций к DAC, абсолютно неприемлема для организации уровня Virtus.pro. До тех пор, пока такие вещи происходят, все разговоры о «новом уровне», «серьёзном подходе» и тому подобных вещах остаются пустыми разговорами. Я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками и организаторами турнира. Мы сделали соответствующие выводы, и в ближайшее время предпримем конкретные шаги по итогам случившегося», — прокомментировал Дворянкин на официальном сайте организации.

То,что случилось сегодня на квалах к DAC,называется словом колхоз.Это позор для нас.На ребят больно смотреть.По итогам напишу в понедельник. — Roman Dvoryankin (@dvoryrom) 3 февраля 2017 г.

Напомним, что Virtus.pro получила техническое поражение в матче против Effect на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017. Во время игры у команды возникли проблемы с интернетом на буткемпе в Краснодаре.