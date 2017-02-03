Ковалев участвует в программе VADA
Глава VADA Маргарет Гудман рассказала, что Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев активно участвует в антидопинговой программе.
«Ковалев дважды в прошлом году стал участником программы VADA, проходил допинг-тесты по данной программе», – цитирует главу VADА ТАСС.
В ноябре Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. Однако пока остается неясным, готов ли Уорд провести с Ковалевым еще один бой, и когда именно он мог бы состояться.
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