Ковалев участвует в программе VADA

читайте также

Андре Уорд: Мне интересен лишь один поединок – реванш с Ковалевым Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд рассказал о своих планах на будущее.

Сергей Ковалев: Если Уорд поставит условия, которые нам не понравятся, будем изучать другие варианты Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о своих планах на будущее.

Сергей Ковалев: Я хотел бы уже начать подготовку к следующему бою Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев намерен выйти на ринг в ближайшее время.

Алексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедах Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о своей жизни после завершения карьеры.

Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADA Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не все.

Карл Фроч: В бою Ковалев – Уорд я насчитал ничью. Сергей – более крупная версия меня самого Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился своими впечатлениями от боя Сергея Ковалева с Андре Уордом.

Уорд призвал Мэйвезера не становиться очередным критиком Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд ответил Флойду Мэйвезеру-младшему, который ранее предложил ему сменить тренера.

Флойд Мэйвезер: Мне нравится Андре Уорд, но он не выиграл у Ковалева Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер высказался о возможном реванше между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.

Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 году Самые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.

Андре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без бокса Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд рассказал о своем видении боя с Сергеем Ковалевым и дальнейших планах.

Андре Уорд: Мы организуем реванш только для того, чтобы заставить Ковалева и его команду замолчать Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд не против того, чтобы провести повторный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

Андре Уорд: Я выиграл бой у Ковалева, и никто не должен плакать по поводу ограбления Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд уверен в том, что он по праву одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым.

Абель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всех Известный тренер Абель Санчес рассказал о работе с Геннадием Головкиным и поделился мыслями о причинах падения интереса к боксу.

Джон Дэвид Джексон: Ковалев может прибавить к реваншу. Уорд – нет Джон Дэвид Джексон рассказал, почему проиграл Сергей Ковалев.

Ковалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 году «Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году.

Сергей Ковалев: Когда придет время подняться в следующий вес, я буду готов к этому Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о том, может ли он в ближайшее время перейти в следующую категорию.

Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира «Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Сергей Ковалев: Победа Уорда? Трус всегда рад тому, что ему дарят Бывший чемпион мира по версия WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев высказался об итогах боя против американского боксера Андре Уорда.