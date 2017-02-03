Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив2 : 0Видеотон
Теннис  Троицки6:4, 6:7, 6:3, 1:6, 2:1Хачанов
Хоккей  Слован- : -Витязь
Хоккей  Металлург5 : 4 БСКА
Футбол  Зенит0 : 1Спарта
Футбол  Гамбург- : -Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ковалев участвует в программе VADA

Источник:  ТАССКомментарии

Глава VADA Маргарет Гудман рассказала, что Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев активно участвует в антидопинговой программе.

«Ковалев дважды в прошлом году стал участником программы VADA, проходил допинг-тесты по данной программе», – цитирует главу VADА ТАСС.

В ноябре Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. Однако пока остается неясным, готов ли Уорд провести с Ковалевым еще один бой, и когда именно он мог бы состояться.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андре Уорд: Мне интересен лишь один поединок – реванш с КовалевымЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд рассказал о своих планах на будущее.Сергей Ковалев: Если Уорд поставит условия, которые нам не понравятся, будем изучать другие вариантыЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о своих планах на будущее.Сергей Ковалев: Я хотел бы уже начать подготовку к следующему боюЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев намерен выйти на ринг в ближайшее время.Алексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахАлексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахДвукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о своей жизни после завершения карьеры.Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADAВсемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не все.Карл Фроч: В бою Ковалев – Уорд я насчитал ничью. Сергей – более крупная версия меня самогоЭкс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился своими впечатлениями от боя Сергея Ковалева с Андре Уордом.Уорд призвал Мэйвезера не становиться очередным критикомЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд ответил Флойду Мэйвезеру-младшему, который ранее предложил ему сменить тренера.Флойд Мэйвезер: Мне нравится Андре Уорд, но он не выиграл у КовалеваЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер высказался о возможном реванше между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Андре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без боксаАндре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без боксаЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд рассказал о своем видении боя с Сергеем Ковалевым и дальнейших планах.Андре Уорд: Мы организуем реванш только для того, чтобы заставить Ковалева и его команду замолчатьЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд не против того, чтобы провести повторный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.Андре Уорд: Я выиграл бой у Ковалева, и никто не должен плакать по поводу ограбленияЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд уверен в том, что он по праву одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым.Абель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехАбель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всехИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о работе с Геннадием Головкиным и поделился мыслями о причинах падения интереса к боксу.Джон Дэвид Джексон: Ковалев может прибавить к реваншу. Уорд – нетДжон Дэвид Джексон: Ковалев может прибавить к реваншу. Уорд – нетДжон Дэвид Джексон рассказал, почему проиграл Сергей Ковалев.Ковалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 годуКовалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 году«Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году.Сергей Ковалев: Когда придет время подняться в следующий вес, я буду готов к этомуЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о том, может ли он в ближайшее время перейти в следующую категорию.Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.Сергей Ковалев: Победа Уорда? Трус всегда рад тому, что ему дарятБывший чемпион мира по версия WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев высказался об итогах боя против американского боксера Андре Уорда.Сергей Ковалев: Даже дети рисуют нокаут Уорда в бою со мной. Выходи на ринг, сопляк!Российский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок за три чемпионских пояса.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Спарта». Онлайн
Теннис
Кузнецова проиграла Путинцевой и завершила выступление в Spb Ladies Trophy-2017
Хоккей
СКА по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу», Мозякин оформил хет-трик
Хоккей
ЦСКА на выезде обыграл «Салават Юлаев»
Футбол
«Зенит» – «Спарта». Лодыгин – в воротах, Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой
Футбол
«Реал» нацелился на Агуэро
Скелетон
Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира по скелетону
Футбол
«Локомотив» может пополниться игроком сборной Бразилии Эвертоном Рибейрой
Хоккей
Владислав Третьяк: Первый канал будет показывать Кубок первого канала
Футбол
Тренеры сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций, заговорили по-русски (видео)
все новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости