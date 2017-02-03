«Трактор» с минимальным счетом обыграл «Северсталь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Северсталью»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Трактора».
Единственный гол в активе Иржи Новотны. «Трактор» набрал 93
очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Северстали» 68 очков и 12-е
место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Северсталь - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Новотны (Рой, Тридчиков), 13:43 (1:0).
Место и дата
03 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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