ЦСКА на выезде обыграл «Салават Юлаев»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и
ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу ЦСКА.
В составе победителей отличились Александр Попов, Владимир
Жарков, Грег Скотт, Валерий Ничушкин и Иван Телегин. У «Салавата Юлаева» гол в
активе Дмитрия Макарова.
ЦСКА набрал 128 очков и занимает второе место на Западе. У «Салавата»
82 очка и шестое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - ЦСКА - 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Голы:
Попов (Скотт, да Коста), 1:36 (0:1). Жарков (Попов), 5:14 (0:2). Макаров Д. (Арзамасцев), 6:43 (1:2). Скотт (Денисов, Муршак), 17:12 (1:3). Ничушкин (Петров, да Коста), 20:26 (1:4). Телегин (Ничушкин, Основин), 44:28 (1:5).
Место и дата
03 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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