«Югра» уступила «Йокериту»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Йокеритом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».
В составе победителей отличились Мика Ниеми, Петер Регин и
Марко Анттила. У «Югры» забивали Кирилл Беляев и Роман Людучин. «Йокерит»
набрал 88 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Югры» 62 очка и 14-е
место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Йокерит - 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы:
Беляев (Двуреченский, Акмальдинов), 1:23 (1:0). Ниеми (Кулда), 13:31 (1:1). Регин (Ялванти, О'Нил), 14:05 (1:2). Людучин (Лапенков), 54:39 (2:2). Анттила (Яакола, Лауридсен), 56:49 (2:3).
Место и дата
03 февраля 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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