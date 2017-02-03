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«Автомобилист» дома обыграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2  в пользу «Автомобилиста».

В составе победителей отличились Максим Рассейкин, Петр Коукал, Алексей Симаков и Алексей Михнов. У «Динамо» забивали Гунтис Галвиньш и Микс Индрашис.

«Автомобилист» набрал 74 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Динамо» 54 очка и последнее место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Автомобилист - Динамо Р - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы:

Галвиньш (Кулда), 35:24 (0:1). Рассейкин (Губин, Мингалеев), 38:18 (1:1). Коукал 39:00 (2:1). Симаков (Андерсен), 47:24 (3:1). Михнов (Чистов, Василевский), 52:29 (4:1). Индрашис (Дарзиньш, Галвиньш), 55:57 (4:2).

Место и дата

03 февраля 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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