СКА по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу», Мозякин оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях уступил «Металлургу» по буллитам со счетом 4:5.

В составе петербургского клуба дважды забил Евгений Дадонов, по шайбе забросили Павел Дацюк и Ярно Коскиранта. У «магнитки» хет-трик оформил Сергей Мозякин и один раз отличился Крис Ли.

Победный буллит забросил Данис Зарипов.

В начале овертайма судьи не засчитали гол Никиты Гусева за нарушение численного состава.

Напомним, следующий матч СКА проведет 14 февраля дома против «Спартака». Магнитогорский клуб на следующий день в гостях сыграет с «Трактором» из Челябинска.

После 57 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 131 очко. Команда Ильи Воробьева, сыграв на одну игру больше, занимает первое место на Востоке со 122 очками.