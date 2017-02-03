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Джейсон Соса: Победа над Ломаченко поднимет меня на другой уровень

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Регулярный» чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джейсон Соса поделился ожиданиями от предстоящего поединка с украинцем Василием Ломаченко, которому принадлежит чемпионский пояс WBO.

«Меня всегда считали андердогом, но мне это нравится. В моем активе три любительских боя, поэтому я не могу похвастаться большим опытом, но я много работаю. Думаю, я выиграю этот поединок. Да, Василий – великий боец, он очень талантлив, и это знают все. Победа над таким противником поднимет меня на другой уровень», – сказал представитель США.

Напомним, объединительный бой между Сосой и Ломаченко состоится 8 апреля.

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