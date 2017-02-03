Евгения Медведева: «Лишние» прыжки – это не хулиганство

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем выступлении на чемпионате Европы-2017. Напомним, что она стала чемпионкой в одиночном катании.

— Комментаторы во время произвольной программы на чемпионате Европы сказали, что на утренней тренировке у вас не получился прыжок и вы не успокоились, пока не исполнили его несколько раз подряд.

— Так и было. Я сорвала первый каскад, упала со второго прыжка, чего никогда в жизни не случалось. Конечно, посмеялась, но потом разозлилась и сделала каскад из четырёх прыжков.

— А чем объяснить ваши лишние прыжки на чемпионате Европы?

— Судя по реакции трибун, это действительно было воспринято как нечто ненормальное.

— Когда вы закончите «хулиганить» подобным образом и закончите ли вообще?

— Почему-то все люди называют это «хулиганством». Я не согласна с этим, потому что прыжок был исполнен абсолютно серьезно. Если бы не чувствовала уверенности в том, что могу его сделать, запаса по баллам, не пошла бы на такой шаг, - цитирует Медведеву RT.