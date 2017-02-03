Евгения Медведева: «Лишние» прыжки – это не хулиганство
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем
выступлении на чемпионате Европы-2017. Напомним, что она стала чемпионкой в
одиночном катании.
— Комментаторы во
время произвольной программы на чемпионате Европы сказали, что на утренней
тренировке у вас не получился прыжок и вы не успокоились, пока не исполнили его
несколько раз подряд.
—
Так и было. Я сорвала первый каскад, упала со второго прыжка, чего никогда в
жизни не случалось. Конечно, посмеялась, но потом разозлилась и сделала каскад
из четырёх прыжков.
— А чем объяснить ваши лишние прыжки на чемпионате Европы?
—
Судя по реакции трибун, это действительно было воспринято как нечто ненормальное.
— Когда вы закончите «хулиганить» подобным образом и закончите
ли вообще?
—
Почему-то все люди называют это «хулиганством». Я не согласна с этим, потому
что прыжок был исполнен абсолютно серьезно. Если бы не чувствовала уверенности
в том, что могу его сделать, запаса по баллам, не пошла бы на такой шаг, -
цитирует Медведеву RT.