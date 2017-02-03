ФК «Краснодар» подписал игрока по FIFA

Российский футбольный клуб «Краснодар» заключил контракт с 19-летним киберфутболистом Андреем Конновым сроком на 1 год.



Киберспортсмен одержал победу в турнире за право представлять клуб на сорвевнованиях под эгодой РФПЛ.



Игрок выступит на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится с 24 по 26 февраля в Уфе.



Напомним, что что своих киберспортсменов уже имеют «Уфа», «Волга», «Спартак», «Крылья Советов», «Анжи», «Амкар», «Урал» и «Зенит».



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