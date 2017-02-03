«Альпари» продолжит финансировать Карякина

Как сообщает «Интерфакс», компания «Альпари», предоставляющая услуги для работы на финансовых рынках, и российский гроссмейстер Сергей Карякин продлили сотрудничество.

Отмечается, что новый договор предусматривает финансовую поддержку до 31 декабря 2017 года и станет ключевой материальной опорой для подготовки и участия спортсмена во всех значимых международных шахматных турнирах текущего года, включая серию игр в Ставангере, Кубок мира, Grand Chess Tour и многие другие.

Также сообщается, что Карякин на период подготовки к ключевым шахматным турнирам текущего года получит возможность усилить тренерский штаб и улучшить тренировочную базу. Кроме того, в рамках сотрудничества с компанией гроссмейстер посетит ряд городов России и проведет в местных шахматных центрах мастер-классы, поделится своими опытом с начинающими спортсменами.