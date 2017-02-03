Дмитрий Квартальнов: Сегодня Витя Фаст держал нас в игре

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился мнением о победе над «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ (5:1).

- Тяжелый матч, сегодня Витя Фаст держал нас в игре. Во втором периоде забили гол, но плохо сыграли после - по броскам в створ 0-15 получили. Витька нам очень помог. Третий период - зачет, - передает слова Квартального корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:1. В составе армейцев забили Иван Телегин, Владимир Жарков, Алексей Попов, Валерий Ничушкин и Грег Скотт. У уфимцев отличился Дмитрий Макаров.

Следующий матч команда Дмитрия Квартального проведет 14 февраля дома против «Сочи», «Салават» в этот же день в Уфе встретится с «Ак Барсом».

После 57 матчей ЦСКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 128 очков. «Салават Юлаев», проведя на одну игру больше, идет на шестом месте с 82 очками.