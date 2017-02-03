Дмитрий Квартальнов: Сегодня Витя Фаст держал нас в игре
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился мнением о победе над «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ (5:1).
- Тяжелый матч, сегодня Витя Фаст держал нас в игре. Во втором периоде забили гол, но плохо сыграли после - по броскам в створ 0-15 получили. Витька нам очень помог. Третий период - зачет, - передает слова Квартального корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:1. В составе армейцев забили Иван Телегин, Владимир Жарков, Алексей Попов, Валерий Ничушкин и Грег Скотт. У уфимцев отличился Дмитрий Макаров.
Следующий матч команда Дмитрия Квартального проведет 14 февраля дома против «Сочи», «Салават» в этот же день в Уфе встретится с «Ак Барсом».
После 57 матчей ЦСКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 128 очков. «Салават Юлаев», проведя на одну игру больше, идет на шестом месте с 82 очками.
Матч
Салават Юлаев - ЦСКА - 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Голы:
Попов (Скотт, да Коста), 1:36 (0:1). Жарков (Попов), 5:14 (0:2). Макаров Д. (Арзамасцев), 6:43 (1:2). Скотт (Денисов, Муршак), 17:12 (1:3). Ничушкин (Петров, да Коста), 20:26 (1:4). Телегин (Ничушкин, Основин), 44:28 (1:5).
Место и дата
03 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция