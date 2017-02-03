Харт провел переговоры с представителями «Челси»

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может переехать в Лондон.

Как сообщает Calciomercato, накануне игрок сборной Англии был замечен в одном из отлей «Милана», где встретился с представителями «Челси». Отмечается, что футболист обсуждал возможный переезд в стан лондонского клуба. Ранее сообщалось, что голкипер «Челси» Тибо Куртуа твердо решил вернуться в Испанию, став игроком мадридского «Реала».

Харт покинул Премьер-лигу минувшим летом, став игроком «Торино» из-за натянутых отношений с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провел во всех турнирах 20 матчей, пропустил 25 голов и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с «Сити» истекает летом этого года.