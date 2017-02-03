Кузнецова проиграла Путинцевой и завершила выступление в Spb Ladies Trophy-2017

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в трех сетах на стадии четвертьфинала проиграла выступающей за Казахстан Юлии Путинцевой и завершила выступление на турнире в Петербурге.

Счет по сетам - 6:3, 6:7, 7:5.

Напомним, в полуфинале Путинцева встретится со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой, которая ранее обыграла россиянку Елену Веснину.

Во второй полуфинальной паре встретятся Наталья Вихлянцева и Кристина Младенович.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала Роберта Винчи.