«Сибиряк» обыграл «Тюмень», «Синара» выиграла у «Новой Генерации»
Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата
российской Суперлиги по мини-футболу. Победы в них одержали «Сибиряк» и «Синара».
«Сибиряк» обыграл «Тюмень» со счетом 5:2. «Синара» выиграла у
«Новой Генерации» со счетом 5:1.
Суперлига
Регулярный чемпионат
«Сибиряк» - «Тюмень» - 5:2
Голы: Кудзиев, 7, Сантана, 28, Плахов, 42, Сайотти, 46,
Балашов, 50 – Неведров. 36, Упалев, 47.
«Синара» - «Новая Генерация» - 5:1
Голы: Агапов, 17, Бастриков, 23, Тимощенков, 31, Герасимов,
33, Соколов, 34 – Соколов, 2.
«Сибряк» вышел на первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. При этом у идущей второй «Дины» столько же очков и матч в запасе. На третье месте «Газпром-Югра» - 37 очков. «Синара» на пятом месте – 31 очко. «Тюмень» на шестом месте, «Новая Генерация» - на десятом.