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«Сибиряк» обыграл «Тюмень», «Синара» выиграла у «Новой Генерации»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Победы в них одержали «Сибиряк» и «Синара».

«Сибиряк» обыграл «Тюмень» со счетом 5:2. «Синара» выиграла у «Новой Генерации» со счетом 5:1.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Сибиряк» - «Тюмень» - 5:2

Голы: Кудзиев, 7, Сантана, 28, Плахов, 42, Сайотти, 46, Балашов, 50 – Неведров. 36, Упалев, 47.

«Синара» - «Новая Генерация» - 5:1

Голы: Агапов, 17, Бастриков, 23, Тимощенков, 31, Герасимов, 33, Соколов, 34 – Соколов, 2.

«Сибряк» вышел на первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. При этом у идущей второй «Дины» столько же очков и матч в запасе. На третье месте «Газпром-Югра» - 37 очков. «Синара» на пятом месте – 31 очко. «Тюмень» на шестом месте, «Новая Генерация» - на десятом.

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