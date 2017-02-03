Игорь Захаркин: Не думаю, что пропущенные голы в матче с ЦСКА - результат ошибок Сведберга

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился мнением о поражении от ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ (1:5).

- Парни сражались, делали все, что могли. Не забросили шайбы, а соперник воспользовался всеми нашими оплошностями. Поэтому они так нас переиграли.

У игроков сейчас будет три дня на отдых, а потом будем серьезно готовиться к оставшимся матчам.

- После пятой пропущенной шайбы не было мысли заменить Сведберга?

- Нет, я совсем не знаю, как играет этот вратарь. Да и не думаю, что там были ошибки Никласа. Сейчас Гаврилов поправится, у нас будет два неплохих вратаря. Осталось два матча, которые мы обязаны выигрывать.

- После почти каждого поражения вы говорите, что команда сделала шаг вперед. Сегодня она сделала шаг назад?

- Я говорю так, потому что вижу улучшение. Возьмем молодых Воробьева и Капризова: мальчишки 98-го года рождения. Они плохо сыграли? У Миши было четыре шанса, но он не забросил. Я не могу сказать, что он сыграл слабо - он создал эти моменты. Плюс в том, что эти мальчишки играют на равных с ЦСКА, так что я считаю, что это хороший шаг вперед. Я вижу очевидные проблемные места в линиях. и мы знаем почему они есть. Ждем, когда выйдут ребята из лазарета и займут эти позиции.

- Впереди длительные выходные. Может, «Салавату» стоит сходить в церковь?

- Мы подумаем, - передает слова Захаркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:1. В составе армейцев забили Иван Телегин, Владимир Жарков, Алексей Попов, Валерий Ничушкин и Грег Скотт. У уфимцев отличился Дмитрий Макаров.

Следующий матч команда Дмитрия Квартального проведет 14 февраля дома против «Сочи», «Салават» в этот же день в Уфе встретится с «Ак Барсом».

После 57 матчей ЦСКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 128 очков. «Салават Юлаев», проведя на одну игру больше, идет на шестом месте с 82 очками.