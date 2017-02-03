Светлана Кузнецова: Полтора сета меня не было на корте

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о поражении в трех сетах от играющей за Казахстан Юлии Путинцевой в четвертьфинале Spb Ladies Trophy-2017.

- Оставалось только бороться, потому что игра не очень получалась. При 5:4 я не очень хорошо отыграла гейм на подаче. Игра не такая, какую я хотела показать дома. Юля Путинцева играла очень здорово, хорошо защищалась. Когда я диктовала игру, делала на 60% возможностей, я контролировала итог. Но полтора сета меня не было на корте. А в конце при 5:4 - меня чуть зажало. Мало кто так скажет, но это правда вот - на подносе для вас. Видимо, из-за того, что переживала, очень хотела выиграть. И опыт тут не помогал. Сегодняшний матч был противоположностью первого.

- Вас ждать в следующем году на турнире?

- Мне понравилось играть дома. Мне нужно отрегулировать некоторые вещи в себе. Если я буду продолжать играть, я бы хотела приехать, но это зависит от многих вещей. Мне понравилось здесь, - приводит слова Кузнецовой корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Путинцева обыграла Кузнецову со счетом 6:3, 6:7, 7:5. В полуфинале она встретится со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой, которая ранее обыграла россиянку Елену Веснину.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.