Три клуба из АПЛ ведут борьбу за полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что в услугах аргентинского футболиста заинтересованы «Ливерпуль», «Тоттенхэм», а также лондонский «Арсенал». По информации источника, клубы из столицы Англии пытались заполучить футболиста минувшим летом, однако, итальянская сторона ответила отказом, поскольку планировала задействовать Передеса в трансфере другого игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 22 матча, забил один гол и получил 2 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста «волков» в 10 млн евро, а его контракт с «Ромой» рассчитан до 2019 года.