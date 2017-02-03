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«Терек» обыграл чешскую «Зброевку Брно» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между грозненским «Тереком» и чешской «Зброевкой Брно» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».

В составе победителей отличились  Беким Балай, который сделал дубль, и Аблае Мбенг.

Товарищеский матч

«Терек» - «Зброевка Брно» (Чехия) - 3:1

Голы: Мбенг, 36, Балай, 53, 63 - Ржезничек, 25

«Терек»: 1 тайм: Гудиев, Шахтиев, Либих, Родолфо, Педро, Пирис, Грозав, Лебеденко, Кадыров Х., Мирзов, Мбенг.

2 тайм: Гудиев, Уциев, Анхель, Семенов, Бериша, Кузяев, Иванов, Роши, Митришев, Торже, Балай

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