«Терек» обыграл чешскую «Зброевку Брно» в товарищеском матче

Олег Иванов: Был звонок из «Трабзонспора», но в «Тереке» рассчитывают, что я останусь

Полузащитник «Терека» Олег Иванов сказал, что им интересовался турецкий «Трабзонспор». Также он заявил, что президент клуба Магомед Даудов сказал, что «Терек» рассчитывает на продолжение сотрудничества