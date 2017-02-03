Мозякин установил рекорд чемпионата России, набрав 84 очка

Сегодня магнитогорский «Металлург» обыграл по буллитам СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4. Хет-трик в составе победителей сделал Сергей Мозякин.

После этого матча в активе у Мозякина 84 (47+37) очка в 58 матчах регулярного чемпионата. Это новый рекорд чемпионата России.

Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Морозову. В составе казанского «Ак Барса» в сезоне 2006/2007 он набрал 83 (34+49) очков в 53 матчах чемпионата России.