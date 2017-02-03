Мозякин установил рекорд чемпионата России, набрав 84 очка
Сегодня магнитогорский «Металлург» обыграл по буллитам СКА в
матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4. Хет-трик в составе победителей
сделал Сергей Мозякин.
После этого матча в активе у Мозякина 84 (47+37) очка в 58 матчах регулярного
чемпионата. Это новый рекорд чемпионата России.
Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Морозову. В составе казанского «Ак Барса» в сезоне 2006/2007 он набрал 83 (34+49) очков в 53 матчах чемпионата России.
Матч
Металлург Мг - СКА - 5:4 Б. (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Белов), 19:26 (0:1). Ли (Филиппи, Сёмин), 19:55 (1:1). Дадонов (Белов, Шипачёв), 28:59 (1:2 - бол.). Дадонов (Гусев), 29:26 (1:3 - бол.). Мозякин (Ли), 44:41 (2:3). Коскиранта 46:24 (2:4 - мен.). Мозякин (Ли, Зарипов), 46:59 (3:4 - бол.). Мозякин (Ли), 48:40 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Зарипов - 5:4.
Место и дата
03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция