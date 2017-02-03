Аксель Витсель: В Китае мне будут платить не просто так, этот клуб амбициозен
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витcель, перешедший этой зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», объяснил, почему отказал туринскому «Ювентусу» и переехал в чемпионат Китая.
«Переезд в чемпионат Китая – мое личное решение. Очень уважаю «Ювентус», который приложил немало усилий, чтобы купить меня. Они вели переговоры несколько лет, но я решил перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Да, это был сложный выбор. Не буду скрывать, что финансовый вопрос сыграл решающую роль. Но в Китае мне будут платить не просто так, поскольку этот клуб амбициозен, и я хочу добиться с ним успеха», – сказал Витсель, слова которого приводит официальный сайт итальянского журналиста Ди Марцио.
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