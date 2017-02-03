Александр Кожевников: То, что Мозякин в 35 лет устанавливает рекорды, говорит об уровне нашего чемпионата
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников
прокомментировал рекорд, который установил форвард «Металлурга» (Магнитогорск)
Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 Б).
«Новый рекорд Мозякина - он не новый, а единственный. -н, по сути,
начал с чистого листа, устанавливает рекорды на пустом месте. Раньше ведь
матчей было меньше. Конечно, Сергей - бомбардир от бога! Он молодец. Нельзя
забывать про партнеров Мозякина, ведь с ним вместе играют одни из сильнейших в
нашей стране хоккеистов - Данис Зарипов и Ян Коварж.
Тот факт, что в 35 лет он устанавливает рекорды, говорит об уровне
нашего чемпионата. Уровне не очень сильном. Многим защитникам нужно учиться
кататься - уметь работать коньками, а не просто ехать по прямой. Это давнишняя
проблема», - цитирует Кожевникова «Р-Спорт».
После этого матча в активе у Мозякина 84 (47+37) очка в 58 матчах регулярного чемпионата. Это новый рекорд чемпионата России. Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Морозову. В составе казанского «Ак Барса» в сезоне 2006/2007 он набрал 83 (34+49) очков в 53 матчах чемпионата России.
Матч
Металлург Мг - СКА - 5:4 Б. (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Белов), 19:26 (0:1). Ли (Филиппи, Сёмин), 19:55 (1:1). Дадонов (Белов, Шипачёв), 28:59 (1:2 - бол.). Дадонов (Гусев), 29:26 (1:3 - бол.). Мозякин (Ли), 44:41 (2:3). Коскиранта 46:24 (2:4 - мен.). Мозякин (Ли, Зарипов), 46:59 (3:4 - бол.). Мозякин (Ли), 48:40 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Зарипов - 5:4.
Место и дата
03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция