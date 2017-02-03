Александр Кожевников: То, что Мозякин в 35 лет устанавливает рекорды, говорит об уровне нашего чемпионата

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал рекорд, который установил форвард «Металлурга» (Магнитогорск) Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4 Б).

«Новый рекорд Мозякина - он не новый, а единственный. -н, по сути, начал с чистого листа, устанавливает рекорды на пустом месте. Раньше ведь матчей было меньше. Конечно, Сергей - бомбардир от бога! Он молодец. Нельзя забывать про партнеров Мозякина, ведь с ним вместе играют одни из сильнейших в нашей стране хоккеистов - Данис Зарипов и Ян Коварж.

Тот факт, что в 35 лет он устанавливает рекорды, говорит об уровне нашего чемпионата. Уровне не очень сильном. Многим защитникам нужно учиться кататься - уметь работать коньками, а не просто ехать по прямой. Это давнишняя проблема», - цитирует Кожевникова «Р-Спорт».

После этого матча в активе у Мозякина 84 (47+37) очка в 58 матчах регулярного чемпионата. Это новый рекорд чемпионата России. Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Морозову. В составе казанского «Ак Барса» в сезоне 2006/2007 он набрал 83 (34+49) очков в 53 матчах чемпионата России.