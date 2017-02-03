Антонио Конте: Слова Гвардиолы? Каждый тренер оказывает давление на соперника

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который после победы над «Вест Хэмом» (3:0) заявил, что «синие» не станут чемпионами Англии в этом сезоне.

«Это нормальные вещи. Каждый тренер пытается взбодрить своих подопечных, и оказывать давление на соперника. Помню, в начале осени мы отставали от команды Гвардиолы на 7 очков. Сейчас все иначе, однако, я могу сказать Хосепу, что в футболе все может быстро поменяться, и отрыв в 10 очков ни о чем не говорит.

Также я не согласен с теми, кто считает, что исход борьбы предрешен. Я знаю, что такое чемпионский титул. Случиться может все, что угодно. Нужно быть очень внимательным на этом отрезке сезона. «Челси» предстоит провести 15 сложных матчей, а позади нас достаточно сильных команд», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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