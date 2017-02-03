Илья Воробьев: Думаю, наш матч против СКА будут еще долго крутить по разным хоккейным программам

Главный тренер «Металлурга» Мг Илья Воробьев поделился мнением о победе над СКА в регулярном чемпионате КХЛ (5:4 Б).

– Я думаю, что долго этот матч будут крутить по разным хоккейным программам и телеканалам. Это была прекрасная реклама хоккея. Много голов. Очень хорошие команды и очень интересный хоккей.

– Евгений Тимкин не доиграл матч. Повреждение?

– Ну да, небольшое повреждение.

– Серия буллитов настолько затянулась, что соперник вернул в ворота Коскинена. Был ли у вас соблазн вернуть Кошечкина?

– Нет, решили до конца дать играть Илье, - передает слова Воробьева официальный сайт «Металлурга».



Напомним, «Металлург» по буллитам обыграл СКА со счетом 5:4. В составе петербургского клуба дважды забил Евгений Дадонов, по шайбе забросили Павел Дацюк и Ярно Коскиранта. У «магнитки» хет-трик оформил Сергей Мозякин и один раз отличился Крис Ли. Победный буллит забросил Данис Зарипов.

Напомним, следующий матч СКА проведет 14 февраля дома против «Спартака». Магнитогорский клуб на следующий день в гостях сыграет с «Трактором» из Челябинска.

После 57 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 131 очко. Команда Ильи Воробьева, сыграв на одну игру больше, занимает первое место на Востоке со 122 очками.