Илья Воробьев: Думаю, наш матч против СКА будут еще долго крутить по разным хоккейным программам
Главный тренер «Металлурга» Мг Илья Воробьев поделился мнением о победе над СКА в регулярном чемпионате КХЛ (5:4 Б).
– Я думаю, что долго этот матч будут крутить по разным хоккейным программам и телеканалам. Это была прекрасная реклама хоккея. Много голов. Очень хорошие команды и очень интересный хоккей.
– Евгений Тимкин не доиграл матч. Повреждение?
– Ну да, небольшое повреждение.
– Серия буллитов настолько затянулась, что соперник вернул в ворота Коскинена. Был ли у вас соблазн вернуть Кошечкина?
– Нет, решили до конца дать играть Илье, - передает слова Воробьева официальный сайт «Металлурга».
Напомним, следующий матч СКА проведет 14 февраля дома против «Спартака». Магнитогорский клуб на следующий день в гостях сыграет с «Трактором» из Челябинска.
После 57 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 131 очко. Команда Ильи Воробьева, сыграв на одну игру больше, занимает первое место на Востоке со 122 очками.
Матч
Металлург Мг - СКА - 5:4 Б. (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Белов), 19:26 (0:1). Ли (Филиппи, Сёмин), 19:55 (1:1). Дадонов (Белов, Шипачёв), 28:59 (1:2 - бол.). Дадонов (Гусев), 29:26 (1:3 - бол.). Мозякин (Ли), 44:41 (2:3). Коскиранта 46:24 (2:4 - мен.). Мозякин (Ли, Зарипов), 46:59 (3:4 - бол.). Мозякин (Ли), 48:40 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Зарипов - 5:4.
Место и дата
03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция