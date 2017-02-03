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Олег Знарок: Илью Самсонова вызвали в сборную в том числе за хорошее выступление на МЧМ

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 Б).

– Интересная игра получилась. Для болельщиков особенно. Для нас, конечно, нервотрепка. Играли очень хорошие команды. Сейчас немного отдохнем, потренируемся и будем готовиться к следующему этапу.

– Можно ли назвать этот матч своеобразным «Матчем всех звезд»?
– И в нашей команде, и в команде соперника собраны очень хорошие игроки. Мастера. Буллиты все забивали. Интрига! Что тут сказать?

– Из «Металлурга» в сборную поедет Илья Самсонов…
– Илья Петрович, кто из «Металлурга» в сборную поедет, мог сказать?

– Да нет же, мы знаем, кто поедет. Вопрос в том, почему Илья? Аванс за то, что он хорошо сыграл на молодежном чемпионате мира?
– Мы стараемся всегда брать… Ну да, в том числе и за это, наверное, - передает слова Знарка официальный сайт «Металлурга».
Напомним, «Металлург» по буллитам обыграл СКА со счетом 5:4. В составе петербургского клуба дважды забил Евгений Дадонов, по шайбе забросили Павел Дацюк и Ярно Коскиранта. У «магнитки» хет-трик оформил Сергей Мозякин и один раз отличился Крис Ли. Победный буллит забросил Данис Зарипов.

Напомним, следующий матч СКА проведет 14 февраля дома против «Спартака». Магнитогорский клуб на следующий день в гостях сыграет с «Трактором» из Челябинска.

После 57 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 131 очко. Команда Ильи Воробьева, сыграв на одну игру больше, занимает первое место на Востоке со 122 очками.

Матч

Металлург Мг - СКА - 5:4 Б. (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Дацюк (Ковальчук, Белов), 19:26 (0:1). Ли (Филиппи, Сёмин), 19:55 (1:1). Дадонов (Белов, Шипачёв), 28:59 (1:2 - бол.). Дадонов (Гусев), 29:26 (1:3 - бол.). Мозякин (Ли), 44:41 (2:3). Коскиранта 46:24 (2:4 - мен.). Мозякин (Ли, Зарипов), 46:59 (3:4 - бол.). Мозякин (Ли), 48:40 (4:4 - бол.).

Победный буллит:

Зарипов - 5:4.

Место и дата

03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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