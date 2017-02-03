Паулу Соуза может возглавить «Ювентус»
Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Паулу Соуза.
Сейчас он возглавляет «Фиорентину».
Как сообщает Quotidiano Sportivo,
«Ювентусу» решил расстаться с Аллегри в конце нынешнего сезона. Это решение
было принято после поражения от «Милана» в Суперкубке Италии. Сейчас
руководство клуба ведет переговоры с Соузой. Контракт 46-летнего португальца с «фиалками»
истекает в конце нынешнего сезона.
Именно Соуза считается главным претендентом на работу в «Юве».
Среди остальных кандидатов Лучано Спаллетти, Диего Симеоне и Эусебио Ди
Франческо.
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