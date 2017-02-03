Паулу Соуза может возглавить «Ювентус»

Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Паулу Соуза. Сейчас он возглавляет «Фиорентину».

Как сообщает Quotidiano Sportivo, «Ювентусу» решил расстаться с Аллегри в конце нынешнего сезона. Это решение было принято после поражения от «Милана» в Суперкубке Италии. Сейчас руководство клуба ведет переговоры с Соузой. Контракт 46-летнего португальца с «фиалками» истекает в конце нынешнего сезона.

Именно Соуза считается главным претендентом на работу в «Юве». Среди остальных кандидатов Лучано Спаллетти, Диего Симеоне и Эусебио Ди Франческо.