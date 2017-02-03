Жозе Моуринью: Раньери заслужил называться лучшим тренером мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил достижение итальянского специалиста Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне вместе с «Лестером» выиграл чемпионат Англии.

«На мой взгляд, то, что сделал «Лестер» – величайшая вещь мирового футбола. Да, сейчас никто не ждет от них победы в АПЛ, но то, что они сделали – уникально. Раньери заслужил называться лучшим тренером мира», – сказал наставник «МЮ».

Отметим, что команда Моуринью 5 февраля сыграет с «Лестером» на выезде в 24-м туре АПЛ.

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