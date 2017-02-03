Юлия Путинцева: Расстраивало, когда публика явно пыталась меня сбить

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась мнением о победе в трех сетах над россиянкой Светланой Кузнецовой в четвертьфинале Spb Ladies Trophy-2017.

- Игра шла тяжело и напряженно, особенно со второго сета, были постоянные качели. Я очень нервничала при завершении, поэтому не получилось закончить матч с первого раза, но рада, что все-таки удалось это сделать.

- Публика поддерживала Кузнецову. Составляло это для вас трудность или подстегивало?

- Я старалась не обращать внимания, но были некоторые моменты, когда публика пыталась меня явно сбить: говорить мне «аут» под удар. Меня это не то чтобы раздражало - расстраивало, что люди не понимают, что я борюсь, стараюсь выиграть, а мне пытаются помешать. Рада, что совладала с эмоциями, продолжала бороться и выиграла.

- На турнирах в Москве и Петербурге чувствуете, что болеют против вас из-за решения играть за Казахстан?

- Я не знаю, как бы обстояли дела, если бы представляла Россию в игре с Кузнецовой. Она из Петербурга, играет дома, и нормально, что за нее здесь болеют.

- Вас часто сравнивают с Доминикой Цибулковой, а она ваша соперница по полуфиналу.

- Мы обе любим побороться, добиться своего. Она здорово играет, находится в своей лучшей форме. Это игрок, который заслуживает уважения и стоит наверху не просто так. Я надеюсь просто показать свою лучшую игру, а там посмотрим, - приводит слова Путинцевой корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Путинцева обыграла Кузнецову со счетом 6:3, 6:7, 7:5. В полуфинале она встретится со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой, которая ранее обыграла россиянку Елену Веснину.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.