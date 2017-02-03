«Зенит» проиграл «Спарте», Иванович дебютировал за петербуржцев

Аксель Витсель: В Китае мне будут платить не просто так, этот клуб амбициозен

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витcель, перешедший этой зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», объяснил, почему отказал туринскому «Ювентусу».