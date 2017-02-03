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«Зенит» проиграл «Спарте», Иванович дебютировал за петербуржцев

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский «Зенит» уступил пражской «Спарте» в товарищеском матче, который прошел в Испании - 0:2.

В составе чешского клуба на 24-й минуте с пенальти отличился Боржек Дочкал, второй мяч забил на 64-й минуте Лукаш Юлиш.

Первый матч за сине-бело-голубых провел Бранислав Иванович. Серб вышел на поле после первого тайма, заменив Александра Анюкова.

Напомним, следующий контрольный матч подопечные Мирчи Луческу проведут 5 февраля против датского «Оденсе». Встреча начнется в 21:00. Сбор «Зенита» в Испании завершится 6 февраля.

Ранее петербургский клуб сыграл с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0) и «Оддом» (1:1).

Матч

Зенит - Спарта - 0:2 (0:1)

Голы

Дочкал 24 (0:1 - пен.). Юлиш 64 (0:2).

Состав

Зенит: Лодыгин (Лунев, 75), Нету, Кришито, Анюков (Иванович, 46), Жирков (Чернов, 73), Хави Гарсия (Цаллагов, 74), Жулиано (Молло, 76), Эрнани (Данни, 46), Шатов (Маурисио, 46), Дзюба (Джорджевич, 78), Кокорин (Мак, 77)

Спарта: Коубек, Караваев, Кадлец М. (Гавелка, 69), Намойнесу (Ветежэлу, 63), Мазух, Конате, Дочкал, Чермак, Ваха (Голек, 66), Альбьяч (Гибш, 86), Юлиш (Лафата, 79)

Незабитые пенальти

Кришито (Зенит), 48

Предупреждения:

Нету, 89 - Альбьяч, 52

Место и дата

03 февраля 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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