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Троицки обыграл Хачанова и вывел Сербию вперед в матче Кубка Дэвиса против России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стартовал матч первого раунда Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России. В первой игре серб Виктор Троицки обыграл россиянина Карена Хачанова.

Для победы Троицки понадобилось пять сетов и четыре с половиной часа. Итоговый счет матча – 6:4, 6:7 (3), 6:3, 1:6, 7:6 (6) в пользу серба. Хачанов сделал 27 эйсов при 11 у соперника. Также у россиянина меньше двойных ошибок (6:9). Во втором матче сегодня сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев.

Кубок Дэвиса

Первый раунд

Матч

Троицки В. (Сербия) - Хачанов К. (Россия) - 6:4, 6:7, 6:3, 1:6, 7:6

Место и дата

03 февраля 17:00, , Онлайн-трансляция

Сербия – Россия – 1:0

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