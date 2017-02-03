Троицки обыграл Хачанова и вывел Сербию вперед в матче Кубка Дэвиса против России
Стартовал матч первого раунда Кубка Дэвиса между сборными
Сербии и России. В первой игре серб Виктор Троицки обыграл россиянина Карена
Хачанова.
Для победы Троицки понадобилось пять сетов и четыре с
половиной часа. Итоговый счет матча – 6:4, 6:7 (3), 6:3, 1:6, 7:6 (6) в пользу серба.
Хачанов сделал 27 эйсов при 11 у соперника. Также у россиянина меньше двойных
ошибок (6:9). Во втором матче сегодня сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев.
Кубок Дэвиса
Первый раунд
Сербия – Россия – 1:0
Матч
Троицки В. (Сербия) - Хачанов К. (Россия) - 6:4, 6:7, 6:3, 1:6, 7:6
Место и дата
03 февраля 17:00, , Онлайн-трансляция
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