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Blizzard анонсировала турнир Hearthstone Global Games

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Компания Blizzard анонсировала командный турнир Hearthstone Global Games.

Чтобы принять участие в Hearthstone Global Games, необходимо проживать в одной из 48 стран, граждане которых допускаются к состязаниям. Приглашения в сборные получат игроки, достигшие в своей стране наивысшего рейтинга. Оставшиеся три игрока в каждой команде будут набраны путем голосования среди членов сообщества. Список кандидатов будет составлен с учетом того, сколько очков игроки набрали в рамках состязаний по Hearthstone, каких успехов достигли в прошлом и какой репутацией пользуются в сообществе.

Первый этап: 48 команд, участвующих в турнире, будут распределены по восьми сбалансированным группам с учетом того, сколько очков игроки из соответствующих стран набрали в рамках состязаний по Hearthstone в зимнем сезоне. Каждая из шести команд должна будет сыграть со всеми другими командами в группе по одному матчу по круговой схеме. Три лучшие команды из каждой группы проходят во второй этап.

Второй этап: 24 команды, прошедшие во второй этап, будут распределены по шести сбалансированным группам с учетом того, сколько очков игроки из соответствующих стран набрали в рамках состязаний по Hearthstone в весеннем сезоне. Каждая группа будет состоять из 4 команд, которым предстоит сражаться друг с другом по круговой схеме. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре команды из числа занявших третьи места и набравших больше очков по дополнительным показателям, смогут пройти на третий этап.

Третий этап: 16 команд сыграют в матчах на выбывание после первого поражения. Четыре лучшие команды примут участие в финальных играх «вживую».

Финал Hearthstone Global Games: Финал соревнований будет проводиться в том же формате, что и отборочные игры, однако для победы необходимо одержать пять побед в матче. Четыре команды сыграют в решающей стадии в матчах на выбывание после первого поражения.

Призовой фонд Hearthstone Global Games составит 300 000 долларов:

1 место - Игрок: $15 000 Команда: $60 000
2 место - Игрок: $10 000 Команда: $40 000
3-4 места - Игрок: $5000 Команда: $20 000
5-8 места - Игрок: $1000 Команда: $6000
9-16 места - Игрок: $1250 Команда: $5000
17-48 места - Игрок: $1000 Команда: $4000

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