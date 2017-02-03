«Спартак» дома уступил ХК «Сочи»

Против Мозякина и CКА не сдюжил! Как магнитогорцы и армейцы рубились на Урале

В этой игре было все – аншлаг, сумасшедший камбэк, два матч-штрафа, отмененный гол в овертайме, буллиты и хет-трик Сергея Мозякина.