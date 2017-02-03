«Спартак» дома уступил ХК «Сочи»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и ХК «Сочи»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сочи».
В составе победителей отличились Илья Крикунов, Андре
Петерссон и Эрик О’Делл. У «Спартака» единственный гол в активе Виктора
Боброва.
Сочинский клуб набрал 85 очков и занимает девятое место на
Западе. У «Спартака» 62 очка и 13-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - ХК Сочи - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Крикунов (О'Делл), 7:47 (0:1 - мен.). Бобров (Провольнев), 35:03 (1:1). Петерссон (Максвелл, Падакин), 37:50 (1:2 - бол.). О'Делл 59:31 (1:3 - п.в.).
Место и дата
03 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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