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Вячеслав Буцаев: Якушева мы поздравили лично, но давайте отделим мух от котлет

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Спартаком» (3:1) главный тренер ХК «Сочи» ответил на вопрос о связи юбилея Александра Якушева и результатом игры.

- В чем вы видите проблемы, с которым столкнулась ваша команда? Почему испортили юбилей Якушеву? – вопрос Буцаеву.
- Проблемы в том, что во втором периоде отклонились от игрового задания. А что касается юбилея. Давайте так: котлеты отдельно, мухи отдельно. Утром мы лично поздравили Александра Сергеевича.

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