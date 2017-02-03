Вячеслав Буцаев: Якушева мы поздравили лично, но давайте отделим мух от котлет
После победы над «Спартаком» (3:1) главный тренер ХК «Сочи» ответил на вопрос о связи юбилея Александра Якушева и результатом игры.
- В чем вы видите проблемы, с которым столкнулась ваша команда? Почему испортили юбилей Якушеву? – вопрос Буцаеву.
- Проблемы в том, что во втором периоде отклонились от игрового задания. А что касается юбилея. Давайте так: котлеты отдельно, мухи отдельно. Утром мы лично поздравили Александра Сергеевича.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически