ФГР признала неудовлетворительным выступление сборных России, но Трефилов и Торгованов останутся главными тренерами
Исполком Федерации
гандбола России (ФГР) признал
неудовлетворительным выступление мужской
сборной России на чемпионате
мира 2017 года, а также
женской сборной России на чемпионате Европы-2016.
Впрочем, главные тренеры сборных Евгений Трефилов и Дмитрий Торгованов продолжат
работу.
Как сообщает «Р-Спорт», Исполком ФГР, несмотря на признание
итогов последних крупных турниров неудовлетворительными, решил продлить сотрудничество
с наставниками. Таким образом, Дмитрий Торгованов продолжит работу с мужской
сборной России, а Евгений Трефилов – с женской.
Напомним, на чемпионате Европы 2016 года женская сборная
России заняла седьмое место, а мужская сборная России на чемпионате мира 2017
года стала 12-й.
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