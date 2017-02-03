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ФГР признала неудовлетворительным выступление сборных России, но Трефилов и Торгованов останутся главными тренерами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление  мужской сборной России на чемпионате мира 2017 года, а также женской сборной России на чемпионате Европы-2016. Впрочем, главные тренеры сборных Евгений Трефилов и Дмитрий Торгованов продолжат работу.

Как сообщает «Р-Спорт», Исполком ФГР, несмотря на признание итогов последних крупных турниров неудовлетворительными, решил продлить сотрудничество с наставниками. Таким образом, Дмитрий Торгованов продолжит работу с мужской сборной России, а Евгений Трефилов – с женской.

Напомним, на чемпионате Европы 2016 года женская сборная России заняла седьмое место, а мужская сборная России на чемпионате мира 2017 года стала 12-й.

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