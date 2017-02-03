Алексей Ярушкин: Трушок сыграл нормально
После поражения от ХК «Сочи» исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин дал оценку дебютного матча вратаря Александра Трушкова.
- Как сыграл Александр Трушков, впервые вышедший в стартовом составе?
- Трушок сыграл нормально. Но кто будет играть после перерыва – не знаю. У нас есть тренер вратарей. За ним слово.
- Испытывают ли игроки проблемы с мотивацией?
- Испытывают, как только потеряли шансы попасть в плей-офф.
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