Игорь Григоренко: Болельщики вправе кричать нам, ничего страшного в этом нет

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением о поражении от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5).



- Хотел бы в очередной раз извиниться перед болельщиками. Так нельзя дома играть. Мы сегодня бились и старались. Ни к кому нет претензий, но раз пропускаем такие голы, значит, есть несобранность.

- Большинство не ладится. Что делать?

- Две штанги, перекладина - есть моменты, которые не можем забить. Надо больше работать. У нас есть время отдохнуть и подготовиться к тем играм, которые нам предстоят дома. Их надо обязательно выигрывать.

- Был момент, когда заработали два нарушения численного состава подряд.

- Вот и говорю, что есть какая-то рассеянность, невнимательность, которую не имеем права делать. Тем более у нас сейчас игры от ножа идут. Мы выстояли в меньшинстве, но сами не забили.

- Перерыв будет как нельзя кстати?

- Это уж точно. Нужно сбросить груз, который есть сейчас. Мы последние матчи проиграли, нужно забыть о них. У нас столько дней на подготовку, надо их правильно провести. Думаю, следующие две игры проведем не как последние.

- Каково было благодарить трибуны после матча, а в ответ слышать: «Не позорьте наше имя»?

- Я прекрасно понимаю болельщиков, когда у команды такие результаты. Они вправе так кричать. Ничего страшного в этом нет, еще раз извиняюсь перед ними

- Следите за другими командами: «Сибирь», «Адмирал»?

- Конечно. «Барыс» еще выиграл, не знаю, на какое место теперь скатились. Будем ждать две следующие игры, которые должны выиграть.

- После матча против СКА был оптимистичный настрой, у команды что-то начало получаться.

- Не знаю, что случилось. Надо забивать те моменты, которые есть. Соперник использует все шансы, а мы, к сожалению, один момент забили, а другие - нет, хотя должны были. В этом причина, будем работать над этим, - передает слова Григоренко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Не позорьте наше имя». ЦСКА продолжил избиение «Салавата»

Напомним, ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:1. В составе армейцев забили Иван Телегин, Владимир Жарков, Алексей Попов, Валерий Ничушкин и Грег Скотт. У уфимцев отличился Дмитрий Макаров.

Следующий матч команда Дмитрия Квартального проведет 14 февраля дома против «Сочи», «Салават» в этот же день в Уфе встретится с «Ак Барсом».

После 57 матчей ЦСКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 128 очков. «Салават Юлаев», проведя на одну игру больше, с 82 очками опустился на шестую строчку.