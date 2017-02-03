«Тоттенхэм» может остаться без Роуза на месяц из-за травмы

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз получил травму. Не исключено, что она выведет его из строя на месяц.

Как сообщает ВВС, игрок получил травму колена. Ему еще предстоит пройти обследование в понедельник, однако он может пропустить около месяца, согласно имеющейся информации. В текущем сезоне 26-летний Дэнни Роуз провел матч за «Тоттенхэм» и забил два мяча при четырех голевых передачах.