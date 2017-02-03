«Тоттенхэм» может остаться без Роуза на месяц из-за травмы
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз получил травму. Не
исключено, что она выведет его из строя на месяц.
Как сообщает ВВС, игрок получил травму колена. Ему еще
предстоит пройти обследование в понедельник, однако он может пропустить около
месяца, согласно имеющейся информации. В текущем сезоне 26-летний Дэнни Роуз
провел матч за «Тоттенхэм» и забил два мяча при четырех голевых передачах.
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