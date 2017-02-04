Этот день в истории. Оскару де ла Хойе исполнилось 44 года!

Сегодня, 4-го февраля, исполняется 44 года одному из лучших боксеров мира Оскару Де Ла Хойе.

Оскар является олимпийским чемпионом 1992 года, чемпионом мира во второй полулегкой (версия WBO, 1994), легкой (версия WBO, 1994—1995; версия IBF, 1995), первой полусредней (версия WBC, 1996—1997), полусредней (версия WBC, 1997—1999), первой средней (версия WBC, 2001—2003 и 2006—2007; версия WBA, 2002—2003) и средней (версия WBO, 2004) весовых категориях.

В 2009 году Де Ла Хойя объявил о завершении профессиональной карьеры. За период выступления на большом ринге именитый боксер провел 45 боев, в которых 39 раз праздновал успех.