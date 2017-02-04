Этот день в истории. Андрею Орловскому — 38!

Сегодня, 4 февраля исполняется 38 лет известному бойцу смешанного стиля Андрею Орловскому.

За свою карьеру белорусский спортсмен провел 39 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел 14 поражений.

Орловский - одиннадцатый чемпион UFC в тяжелом весе (2005—2006). Орловский побеждал таких бойцов, как Тим Сильвия, Фабрисио Вердум, Антонио Силва, Владимир Матюшенко, Трэвис Браун и Фрэнк Мир, долгое время считался одним из ведущих бойцов.

Орловский получил прозвище Питбуль, для соответствия которому использует капу с двумя «клыками».

Андрей принял участие в съемках трех фильмов, в числе которых «Универсальный солдат 3: Возрождение» 2010 года и «Универсальный солдат 4», вышедший на экраны в 2012 году. Он также является прототипом персонажа компьютерной игры компании Electronic Arts, а также коллекционной фигурки, выпущенной под брендом UFC.