Карло Анчелотти: Боатенг должен вернуться к тренировкам в конце февраля

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья защитника Жерома Боатенга. Он отметил, что футболист в конце месяца может вернуться к тренировкам.

«Мы довольны восстановлением Жерома. Он очень сосредоточен. Надеемся, что он скоро сможет вернуться. Думаю, что он сможет вернуться к тренировкам в общей группе в конце февраля», - цитирует Анчелотти Goal.com.

В текущем сезоне 28-летний Жером Боатенг провел 12 матчей за «Баварию».