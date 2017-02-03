Карло Анчелотти: Боатенг должен вернуться к тренировкам в конце февраля
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии
здоровья защитника Жерома Боатенга. Он отметил, что футболист в конце месяца
может вернуться к тренировкам.
«Мы довольны восстановлением Жерома. Он очень сосредоточен.
Надеемся, что он скоро сможет вернуться. Думаю, что он сможет вернуться к
тренировкам в общей группе в конце февраля», - цитирует Анчелотти Goal.com.
В текущем сезоне 28-летний Жером Боатенг провел 12 матчей за «Баварию».
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