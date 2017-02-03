Устюгов занял второе место на открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в спринте
В открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам приняли
участие российские спортсмены. Сергей Устюгов сумел пробиться в тройку лучших в
спринте свободным стилем.
У женщин спринт выиграла Майкен Касперсен
Фалла. В тройку также попали Хайди Венг и Катрин Харсем. Россиянки Наталья
Матвеева и Юлия Белорукова заняли четвертое и пятое место, соответственно.
У мужчин победил Йоханнес
Клэбо. Вторым стал Сергей Устюгов, третьим – Эйрик
Брансдал. Еще один россиянин Антон Гафаров стал 16-м.
Лыжные гонки. Открытый чемпионат Норвегии
Люгна (Норвегия)
Спринт. свободный стиль
Женщины
2. Хайди Венг + 1,6
3. Катрин Харсем +1,8
4. Наталья Матвеева (Россия) +2,0
5. Юлия Белорукова (Россия) +5,6
6. Марта Кристофферсен +9,0…
14. Наталья Непряева (Россия)
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо 2.54,6
2. Сергей Устюгов (Россия) +0,3
3. Эйрик Брансдал +0,4
4. Ховард Сулос Таугбол +0,5
5. Синдре Бьорнестад Скар +1,9
6. Петтер Нортуг +13,3…
16. Антон Гафаров (Россия)