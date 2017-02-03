Устюгов занял второе место на открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в спринте

В открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам приняли участие российские спортсмены. Сергей Устюгов сумел пробиться в тройку лучших в спринте свободным стилем.

У женщин спринт выиграла Майкен Касперсен Фалла. В тройку также попали Хайди Венг и Катрин Харсем. Россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова заняли четвертое и пятое место, соответственно.

У мужчин победил Йоханнес Клэбо. Вторым стал Сергей Устюгов, третьим – Эйрик Брансдал. Еще один россиянин Антон Гафаров стал 16-м.

Лыжные гонки. Открытый чемпионат Норвегии

Люгна (Норвегия)

Спринт. свободный стиль

Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла 3.06,3

2. Хайди Венг + 1,6

3. Катрин Харсем +1,8

4. Наталья Матвеева (Россия) +2,0

5. Юлия Белорукова (Россия) +5,6

6. Марта Кристофферсен +9,0…

14. Наталья Непряева (Россия)

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо 2.54,6

2. Сергей Устюгов (Россия) +0,3

3. Эйрик Брансдал +0,4

4. Ховард Сулос Таугбол +0,5

5. Синдре Бьорнестад Скар +1,9

6. Петтер Нортуг +13,3…

16. Антон Гафаров (Россия)