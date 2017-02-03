«Зенит» будет готовиться к «Андерлехту» в Бельгии сразу после испанского сбора

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что после испанского сбора команда планирует готовиться к матчу Лиги Европы против «Андерлехта» в Бельгии.

– Мы раньше времени улетим в Бельгию и будем готовиться уже там непосредственно. Должен был быть, естественно, еще один сбор в Турции, но из-за известных событий решили туда не ехать и поедем раньше времени в Бельгию и там будем готовиться, – передает слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, первый тренировочный сбор сине-бело-голубые провели в ОАЭ, второй – в Испании.