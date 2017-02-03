«Витязь» на выезде обыграл «Слован»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Витязем»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Витязя».
В составе победителей дубль сделал Иван Яценко. Также
отличились Алексей Копейкин, Максим Афиногенов, Александр Панков и Марио Кемпе.
У «Слована» гол в активе Патрика Лушняка.
«Витязь» набрал 89 очков и занимает седьмое место на Западе.
У «Слована» 80 очков и десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Витязь - 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Голы:
Копейкин (Кемпе, Яценко), 3:24 (0:1). Луснак (Скалицки), 10:47 (1:1). Яценко (Швец-Роговой), 22:29 (1:2). Яценко (Гимаев, Швец-Роговой), 35:24 (1:3). Афиногенов (Макеев), 43:24 (1:4). Панков (Швец-Роговой), 45:47 (1:5).
Место и дата
03 февраля 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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