Мирча Луческу: Когда на поле Данни, повязка будет у него

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о Браниславе Ивановиче и рассказал, почему назначил капитаном Артема Дзюбу.

– Иванович вышел справа. Чем это вызвано? Рассматриваете ли вы его как правого защитника или как центрального?

– Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить — просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

– Чем продиктован выбор Дзюбы в качестве капитана?

– Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин — капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант. Но, правда, я обращаю внимание, что когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор, – приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, ранее стало известно, что новым капитаном «Зенита» станет Артем Дзюба. До Дзюбы капитаном команды был Хави Гарсия.

«Зенит» проиграл пражской «Спарте» со счетом 0:2. В составе чешского клуба на 24-й минуте с пенальти отличился Боржек Дочкал, второй мяч забил на 64-й минуте Лукаш Юлиш.

Первый матч за сине-бело-голубых провел Бранислав Иванович. Серб вышел на поле после первого тайма, заменив Александра Анюкова.

Следующий контрольный матч подопечные Мирчи Луческу проведут 5 февраля против датского «Оденсе». Встреча начнется в 21:00. Сбор «Зенита» в Испании завершится 6 февраля.

Ранее петербургский клуб сыграл с «Волеренгой» (1:0), «Легией» (2:0) и «Оддом» (1:1).