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Карло Анчелотти: Тьяго и Видаль готовы сыграть с «Шальке»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Шальке». Напомним ,что командам предстоит сыграть в 19-м туре чемпионата Германии.

«Мы хотим и можем играть лучше, чем раньше. Они («Шальке») очень хорошо организованы в обороне. Они прибудут сюда с намерением хорошо обороняться и организовывать контратаки. Тьяго (Алькантара) и (Артуро) Видаль находятся в отличной форме и готовы к игре. Ротация в этих играх очень важна», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Шальке» состоится 4 февраля. Начало в 17:30 по Москве.

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