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G2 Esports анонсировала новый состав по CS:GO

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Организация G2 Esports представила новый состав команды по Counter-Strike: Global Offensive.

К команде присоединились Кэнни «KennyS» Шраб, Натан «NBK» Шмитт и Дан «apEX-» Мадесклер. Игроки ранее выступали в Team EnVyUS. Тренировать коллектив будет Эдуард «SmithZz» Дюбордо.

Состав G2 Esports:  

Натан «NBK» Шмитт
Дан «apEX-» Мадесклер
Кэнни «kennyS» Шраб
Ришар «shox» Папильон  
Алехандре «bodyy» Пианаро    
Эдуард «SmithZz» Дюбордо (тренер)

Организацию покинули Адиль «ScreaM» Бенрильтом и Cэдрик «RpK» Гойпуэ. Киберспортсмены перешли в Team EnVyUS.

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