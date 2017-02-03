G2 Esports анонсировала новый состав по CS:GO
Организация G2 Esports представила новый состав команды по Counter-Strike: Global Offensive.
К команде присоединились Кэнни «KennyS» Шраб, Натан «NBK» Шмитт и Дан «apEX-» Мадесклер. Игроки ранее выступали в Team EnVyUS. Тренировать коллектив будет Эдуард «SmithZz» Дюбордо.
Состав G2 Esports:
Натан «NBK» Шмитт
Дан «apEX-» Мадесклер
Кэнни «kennyS» Шраб
Ришар «shox» Папильон
Алехандре «bodyy» Пианаро
Эдуард «SmithZz» Дюбордо (тренер)
Организацию покинули Адиль «ScreaM» Бенрильтом и Cэдрик «RpK» Гойпуэ. Киберспортсмены перешли в Team EnVyUS.
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